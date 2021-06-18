В Москве стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом, говорит мэр Сергей Собянин. В ближайшие дни суточный прирост заболевших, по его словам, может превысить 9 тысяч человек. Накануне он дал понять, что столичное руководство близко к ужесточению ограничений для борьбы с распространением коронавируса.

Также ухудшается ситуация и в стране, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, количество заболевших в стране выросло на 30%. Чаще всего сейчас заражаются граждане в возрасте 30-40 лет, добавил он. Интенсивно распространяется индийская мутация вируса, отметила главный санитарный врач России Анна Попова. Она добавила, что система Роспотребнадзора переходит на круглосуточный режим работы.