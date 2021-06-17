Мать россиянки Софьи Сапеги не пустили на свидание с дочерью в СИЗО КГБ Белоруссии

Как рассказала сама Анна Дудич телеканалу «Дождь», отказ объяснили эпидемиологической обстановкой. Она добавила, что ничего не знает о деле дочери, поскольку адвокаты не могут делиться информацией из-за подписки о неразглашении. Ранее белорусские власти говорили, что россиянка обвиняется в разжигании социальной розни, а также проходит подозреваемой по делу об организации массовых беспорядков. Сапегу задержали вместе с журналистом Романом Протасевичем после того, как их самолет совершил вынужденную посадку в минском аэропорту.
2021-06-17T23:04:21+03:00
2021-06-17T23:04:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2856608-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:04, 17 июня 2021
Загрузка комментариев...