Мать россиянки Софьи Сапеги не пустили на свидание с дочерью в СИЗО КГБ Белоруссии

Как рассказала сама Анна Дудич телеканалу «Дождь», отказ объяснили эпидемиологической обстановкой. Она добавила, что ничего не знает о деле дочери, поскольку адвокаты не могут делиться информацией из-за подписки о неразглашении. Ранее белорусские власти говорили, что россиянка обвиняется в разжигании социальной розни, а также проходит подозреваемой по делу об организации массовых беспорядков. Сапегу задержали вместе с журналистом Романом Протасевичем после того, как их самолет совершил вынужденную посадку в минском аэропорту.