Норвежская компания Opera приостанавливает поддержку сервисов VPN в своих браузерах на территории России. Ее представители сказали агентству ТАСС, что это предупредительный шаг. Он позволит обеспечить безопасность пользователей. Ранее сегодня Роскомнадзор объявил, что ограничивает доступ к сервисам, которые помогают обходить блокировки в интернете и сохранять анонимность. В ведомстве назвали два ресурса: VyprVPN и Opera VPN. Чиновники заверили, что ограничения не затронут компании, которые используют в своей работе эти сервисы.
2021-06-17T23:03:48+03:00
2021-06-17T23:03:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 17 июня 2021
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