Норвежская компания Opera приостанавливает поддержку сервисов VPN в своих браузерах на территории России. Ее представители сказали агентству ТАСС, что это предупредительный шаг. Он позволит обеспечить безопасность пользователей. Ранее сегодня Роскомнадзор объявил, что ограничивает доступ к сервисам, которые помогают обходить блокировки в интернете и сохранять анонимность. В ведомстве назвали два ресурса: VyprVPN и Opera VPN. Чиновники заверили, что ограничения не затронут компании, которые используют в своей работе эти сервисы.