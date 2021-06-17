Госдума приняла сегодня в третьем окончательном чтении законопроект о доступе Роскомнадзора к данным абонентов. Он обяжет операторов связи передавать в ведомство информацию в том числе о пользователях корпоративных тарифов, пишет газета РБК. В том числе сведения о датах, времени и «объеме» звонков, переписки, аудио-, видео— и «иных сообщений». В министерстве цифрового развития, где разрабатывали такие поправки, ранее говорили, что это требуется для борьбы с нелегальными сим-картами, которые оформляются на юридических лиц и ИП, раздаются бесплатно на улице. Сейчас доступ к этим сведениям есть только у силовых структур.