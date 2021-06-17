Власти намерены повышать явку на выборах в Госдуму, пишет газета «КоммерсантЪ»

В частности, в Москве, по сведениям издания, собираются провести акцию «Миллион призов» с розыгрышем сертификатов на скидки. В Алтайском крае в дни голосования планируют объявить несколько конкурсов. К примеру, обсуждается проект с местным зоопарком. В Башкирии хотят повторить опыт губернаторской кампании и голосования по поправкам, когда избирателям вручали сладкие подарки, купоны на скидки в кино, театры, магазины, парикмахерские, химчистки и автомойки, а также устраивали розыгрыш бытовой техники и телефонов.