Столичные вузы пока еще не приняли решение о допуске на занятия только привившихся от коронавируса студентов

В Совете ректоров Москвы и области сказали агентству РИА Новости, что сейчас специальная комиссия обсуждает разные предложения. Ранее один из представителей Совета сказал, что что они рекомендуют допускать к занятиям в следующем учебном году лишь тех студентов, которые сделали прививку. Эту меру обсуждают в связи с введением обязательной вакцинации в столичном регионе.
2021-06-17T22:31:24+03:00
2021-06-17T22:31:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 17 июня 2021
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