Столичные вузы пока еще не приняли решение о допуске на занятия только привившихся от коронавируса студентов

В Совете ректоров Москвы и области сказали агентству РИА Новости, что сейчас специальная комиссия обсуждает разные предложения. Ранее один из представителей Совета сказал, что что они рекомендуют допускать к занятиям в следующем учебном году лишь тех студентов, которые сделали прививку. Эту меру обсуждают в связи с введением обязательной вакцинации в столичном регионе.