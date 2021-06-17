В России интенсивно распространяется индийская мутация коронавируса, сказала главный санитарный врач Анна Попова

В России интенсивно распространяется индийская мутация коронавируса, сказала главный санитарный врач страны Анна Попова. Основная часть заболевающих – люди в возрасте от 20 до 49 лет. Рост новых случаев заражения глава Роспотребнадзора связывает с пренебрежением мерами предосторожности. А также тем, что с весны граждане вновь начали активно общаться друг с другом. Попова вновь призвала всех вакцинироваться от инфекции.