В России интенсивно распространяется индийская мутация коронавируса, сказала главный санитарный врач Анна Попова

В России интенсивно распространяется индийская мутация коронавируса, сказала главный санитарный врач страны Анна Попова. Основная часть заболевающих – люди в возрасте от 20 до 49 лет. Рост новых случаев заражения глава Роспотребнадзора связывает с пренебрежением мерами предосторожности. А также тем, что с весны граждане вновь начали активно общаться друг с другом. Попова вновь призвала всех вакцинироваться от инфекции.
2021-06-17T22:31:01+03:00
2021-06-17T22:31:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 17 июня 2021
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