Марк Солонин: Экипаж польского самолета мог допустить ошибки, но это бы не привело к таким последствиям

Экипаж польского самолета президента Леха Качиньского мог допустить ошибки, в результате которых произошло снижение на опасную высоту, но это бы не привело к таким последствиям. Такое мнение высказал в прямом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» историк, авиационный инженер Марк Солонин.

«Может быть экипаж допустил ошибки, в результате которых произошло снижение на недопустимо низкую опасную для полета высоту. Но это не имеет никакого отношения к превращению людей во фрагменты тел, потому что удара снижающегося самолета не было. Последние записи на последних секундах полета, которые были зафиксированы черным ящиком, говорят о том, что у самолета была положительная вертикальная скорость 3.8 метров в секунду. То есть этот самолет от земли отходил. Да, он спустился на недопустимую, опасную высоту, но этот самолет отходил от земли, у него была положительная скорость, у него была перегрузка 1.3, он от земли отходил. И если бы не было взрыва, он бы замечательно и отошел», — сказал он.

10 лет назад, 10 апреля 2010 года, в Смоленске разбился «борт №1» Республики Польша. При крушении Ту-154М погибли 96 человек, в том числе — президент Лех Качиньский, его супруга и целый ряд высокопоставленных польских политиков и военных.