Ни одна из независимых комиссий не подтвердила версии взрыва в крушении самолета с польским президентом – Цишевски

По словам полковника ВВС Польши в отставке, летчика-истребителя мастерского класса, инструктора Марек Цишевски, ни одна из независимых комиссий не подтвердила версии заговора, теракта или взрыва в крушении самолета с польским президентом Лехом Качиньским. Об этом эксперт сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«[Историк, авиационный инженер] Марк Солонин в последнее время указывает на поляков, которые, по его мнению, страстно ненавидят друг друга. Нет ничего более ложного. 10 апреля 2010 года на борту ТУ154 присутствовала репрезентация политиков всех парламентарных политических опций. Таким образом, террористам пришлось бы убивать своих политических друзей и союзников, а также своих настоящих личных друзей. В Польше, как и во всем политическом мире, мы часто плохо говорим и думаем о своих политиках, но убивать их это уж слишком. Ни одна независимая комиссия не подтвердила никакого заговора, никаких терактов, никакого взрыва, просто их не было. Смоленская катастрофа возникла в итоге нескольких разных по важности человеческих ошибок, которая привели к катастрофе, гибели самолета и людей. Давайте разбираться с глубинными проблемами этой катастрофы», — сказал он.

Цишевски отметил, что позиция его оппонента, авиационного инженера Марка Солонина, не подкреплена достаточными доказательствами.

«В Польше с самого начала самым известным поклонником теории заговора является выдающийся политик Антоний Мацаревич. В своих рассуждениях Марк Солонин только талантливо озвучивает и прививает своим верным слушателям теорию заговора. В основе его гипотезы лежат псевдооткрытия, выводы подкомиссии Мацаревича и изобретения анонимного интернет-блогера. То, на что постоянно ссылается Марк Солонин технический отчет 11 апреля 2018 года, обогащенный видеороликом, это, на самом деле, трюк и не что иное, как публицистика» – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что подкомиссия А.Мацаревича так и не опубликовала официального окончательного отчета о причинах катастрофы, сославшись на пандемию.



«На настоящий момент состав подкомиссии неизвестен и засекречен, некоторые из ее членов ушли, других выгнали, некоторые раскрывают закулисные факты по фальсификации и манипуляции, допущенным в ходе работы комиссии», — заключил он.

10 апреля 2010 года, в Смоленске разбился польский самолет Ту-154М. При крушении погибли 96 человек, в том числе — президент Лех Качиньский, его супруга и целый ряд высокопоставленных польских политиков и военных.