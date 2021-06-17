РПЦ уже через несколько месяцев может поставить точку в вопросе о подлинности так называемых «царских останков»

Они, как утверждают эксперты и следствие, принадлежат детям Николая II – цесаревичу Алексею и его сестре Марии.

Священный синод РПЦ постановил на Архиерейском соборе в ноябре рассмотреть заключения многочисленных экспертиз «екатеринбургских останков», проведенных в рамках возобновленного шесть лет назад расследования гибели членов дома Романовых. В РПЦ ознакомились с информацией, предоставленной Следственным комитетом и поблагодарили всех, кто, цитата, «трудился над установлением истины». В Церкви подчеркивали, что решение будет сразу опубликовано. РПЦ до сих пор не признала подлинность останков царевича Алексея и княжны Марии. Их останки обнаружили под Екатеринбургом в 2007 году, спустя 16 лет, поле того как было найдено захоронение царской четы Романовых, трех дочерей и их окружения. Их торжественно захоронили в Екатерининском приделе Петропавловского собора в Петербурге. Император, императрица и их дети были канонизированы. При этом найденные останки Алексея и Мария так и не были объявлены мощами святых, они так и не похоронены.

Последнего российского императора Николая II и его семью расстреляли летом 1918 года в Екатеринбурге. Советская власть десятилетиями скрывала и место убийства, и подробности его совершения.