Столичные и федеральные чиновники сегодня заговорили об ухудшении ситуации с коронавирусом

В Москве власти близки к тому, чтобы ужесточить ограничения, сказал сегодня мэр Сергей Собянин. По его словам практически каждый день из-за новых случаев заражения свободный коечный фонд сокращается на 200-300 мест. А за два дня «съедается» мощность такой больницы как Коммунарка. Мэр полагает, что в ближайшее время столицу ждет новый скачок числа заболевших.

Мэр Москвы попросил представителей ресторанного бизнеса столицы рассказать сотрудникам о важности вакцинации от коронавируса.

В свою очередь главный санитарный врач России Анна Попова сказала, что система Роспотребнадзора переходит на круглосуточный режим работы. Нынешний рост заболеваемости она связывает с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Также в Роспотребнадзоре поддерживают обязательную вакцинацию определенных категорий и групп граждан.