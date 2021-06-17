Марк Солонин считает, что необходимо расследовать версию взрыва самолета польского президента Качиньского

Историк, авиационный инженер Марк Солонин считает, что необходимо расследовать версию взрыва самолета польского президента Леха Качиньского. Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Самое главное заключается в том, если бы там была перегрузка в 100 g – перегрузка торможения, способная разрушить самолет, способная разорвать людей на части, тогда была бы другая картина места крушения. Если же смотреть на реальную картину крушения, понятно, что там не могло быть такой перегрузки. Там была перегрузка не более 3,5g, которая совершенно не могла привести к такому разрушению конструкции, ни к такому состоянию тел и их фрагментов. Надо искать другие естественные причины, и вероятность взрыва», — сказал Солонин.

Из документов, которые зачитал Солонин, расшифровки заседания польской комиссии под руководством министра внутренних дел Ежи Миллера в 2011 году, видно, что «главным моментом в оценке трагедии, причин гибели людей были физические эффекты и явления, которые привели к расчленению тел». «Никто даже не пытается привести то, что они делают в соответствии с реальностью, ни у кого не возникает логической связи, если факт противоречит нашему заключению, то не надо ли поменять заключение?», — отметил он.

«Все пытаются как-то объединить две несовпадающие вещи – картина разрушения человеческих тел говорит о гигантской перегрузке в 100-200-300 g. А элементарный расчет, который они сделали, говорит о том, что на этой дистанции торможения при этой скорости движения самолета, у них получилось 10g, фактически 3,5g. При этом они вовсе не останавливались и продолжают думать, как бы ввести в заблуждение публику, но так, чтобы внимательная публика этого не заметила», — сказал он.

10 лет назад, 10 апреля 2010 года, в Смоленске разбился «борт №1» Республики Польша. При крушении Ту-154М погибли 96 человек, в том числе — президент Лех Качиньский, его супруга и целый ряд высокопоставленных польских политиков и военных.