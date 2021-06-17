Около 900 человек эвакуировали спасатели из зоны наводнения на востоке Крыма, передает агентство ТАСС. Ранее сообщалось, что в Керчи затопило несколько улиц и домов после сильного дождя. Наблюдались перебои с электроснабжением, возникли проблемы с питьевой водой. Также непогода обрушилась на запад Ростовской области, затопило несколько улиц в Ростове-на-Дону.
2021-06-17T21:32:38+03:00
2021-06-17T21:32:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 17 июня 2021
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