Около 900 человек эвакуировали спасатели из зоны наводнения на востоке Крыма, передает агентство ТАСС. Ранее сообщалось, что в Керчи затопило несколько улиц и домов после сильного дождя. Наблюдались перебои с электроснабжением, возникли проблемы с питьевой водой. Также непогода обрушилась на запад Ростовской области, затопило несколько улиц в Ростове-на-Дону.