В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания города от Партии Роста Максима Резника

В управлении Следственного комитета говорят, что он проходит по делу о покупке и хранении наркотиков. Само задержание произошло после объявления выборов в городской парламент, в которых планировал участвовать оппозиционный политик. Ранее фигурантом этого же дела стал родственник Резника. Сегодня также в квартире парламентария и у его родных прошли обыски. Сообщается, что суд по мере пресечения может пройти уже завтра. Сам политик ранее не исключал, что против него могут возбудить дело и говорил, что считает такое преследование политически мотивированным.