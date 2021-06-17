В России сейчас свободны 16% больничных коек для пациентов с коронавирусом, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Общее число мест для заболевших увеличено до 127 тыс. Глава Минздрава отметил, что за последнюю неделю количество заболевших в среднем увеличилось на 30%. При этом больше всего растет число пациентов в возрасте от 30 до 40 лет. В свою очередь московские власти опасаются, что в ближайшее время суточный прирост случаев коронавируса в городе превысит 9 тысяч.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова связала рост заболеваемости коронавирусом в России с безответственным поведением некоторых граждан. Она объяснила, что вакцинация отдельных категорий населения является важной.

Попова отметила, что обязательная вакцинация отдельных категорий населения, согласно российскому законодательству, начинает использоваться в той ситуации, которая угрожает здоровью большого количества людей.