По словам руководителя «Агоры» Коротеева, неизвестно как отбирались кандидаты на пост судьи ЕСПЧ от России

На пост судьи ЕСПЧ не одобрили ни одного из трех кандидатов от России. Руководитель международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев отметил, что состав комиссии и как отбирались кандидаты неизвестно. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы рекомендовал отклонить все кандидатуры на пост судьи Европейского суда по правам человека от России. Ранее президент России Владимир Путин представил ПАСЕ Андрея Бушева, Михаила Лобова и Наталью Павлову.

«Комитет публично написал, что его вопросы о конкурсной российской комиссии, которая выбирала этих 3-х кандидатов, они не были отвечены. На самом деле к этой конкурсной комиссии было всегда очень много вопросов, начиная от того, что никто не знает ее состав, никто не знает, почему у этой комиссии состав, который нам неизвестен, на основании каких критериев она отбирала из 34-х шесть, и из 6-ти 3-и, мы тоже ничего этого не знаем. Видимо, какие-то похожие вопросы были и у членов комитета по выборам судей, потому что эти вопросы носились в воздухе последние месяцы и озвучивались в российских обсуждениях, а также в международных обсуждениях этого процесса», — сказал Коротеев.

Он также отметил, что решение ПАСЕ всё ещё остаётся рекомендацией.