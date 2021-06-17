Счет 2:1. Команды встречаются в Копенгагене в рамках группового этапа чемпионата Европы. На второй минуте счет открыл нападающий хозяев поля Юсуф Поульсен, в начале второго тайма ответный гол забил полузащитник гостей Торган Азар. Второй гол бельгийцы забили на 70-й минуте.
Ранее сегодня Украина победила в Бухаресте Северную Македонию со счетом 2:1.
Футболисты Бельгии забили два мяча в матче с Данией
Счет 2:1. Команды встречаются в Копенгагене в рамках группового этапа чемпионата Европы. На второй минуте счет открыл нападающий хозяев поля Юсуф Поульсен, в начале второго тайма ответный гол забил полузащитник гостей Торган Азар. Второй гол бельгийцы забили на 70-й минуте.