Футболисты Бельгии забили два мяча в матче с Данией

Счет 2:1. Команды встречаются в Копенгагене в рамках группового этапа чемпионата Европы. На второй минуте счет открыл нападающий хозяев поля Юсуф Поульсен, в начале второго тайма ответный гол забил полузащитник гостей Торган Азар. Второй гол бельгийцы забили на 70-й минуте.

Ранее сегодня Украина победила в Бухаресте Северную Македонию со счетом 2:1.