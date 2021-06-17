Архиерейский собор РПЦ в ноябре рассмотрит результаты исследований т.н. «екатеринбургских останков»

В ходе сегодняшнего заседания Синода был представлен доклад о генетических экспертизах, а также информация Следственного комитета. До сих пор церковь не признала подлинность останков двух человек, которые по данным экспертов, принадлежат детям императора Николая II — цесаревичу Алексею и его сестре Марии. Сообщалось, что сейчас они хранятся в одном из монастырей Москвы.
2021-06-17T20:34:12+03:00
2021-06-17T20:34:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 17 июня 2021
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