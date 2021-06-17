Архиерейский собор РПЦ в ноябре рассмотрит результаты исследований т.н. «екатеринбургских останков»

В ходе сегодняшнего заседания Синода был представлен доклад о генетических экспертизах, а также информация Следственного комитета. До сих пор церковь не признала подлинность останков двух человек, которые по данным экспертов, принадлежат детям императора Николая II — цесаревичу Алексею и его сестре Марии. Сообщалось, что сейчас они хранятся в одном из монастырей Москвы.