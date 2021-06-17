Московские власти стоят очень близко к более жестким решениям по ограничениям

По словам мэра Сергея Собянина, за два дня в городе заполняются 600 коек для лечения пациентов с коронавирусом. «Практически каждый день «съедается» по 200-300 коек. За два дня «съедается» мощность такой больницы как Коммунарка», — сказал мэр. Он опасается, что уже в ближайшее время суточный прирост заболевших в городе превысит 9 тысяч. Сегодня Собянин также признал, что для столичной администрации ухудшение ситуации с заболеваемостью стало неожиданным.
2021-06-17T20:33:39+03:00
2021-06-17T21:09:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2856552-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:33, 17 июня 2021
Загрузка комментариев...