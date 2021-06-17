В России в три раза выросло количество ДТП с участием электросамокатов, говорят в МВД

В этом году было зафиксировано более 110 таких аварий. Между тем, до сих пор не оформлены правила эксплуатации подобных транспортных средств, сказали в ведомстве агентству ТАСС. Ранее сообщалось о госпитализации и даже гибели некоторых из участников таких ДТП. В начале месяца президентский Совет по правам человека предложил ввести номерные знаки, ограничить скорость движения и возраст водителей электросамокатов.
2021-06-17T20:08:02+03:00
2021-06-17T20:08:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:08, 17 июня 2021
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