Комитет ПАСЕ не одобрил ни одного кандидата на пост судьи ЕСПЧ от России, пишет в своем телеграм-канале глава международной правовой группы «Агора» Павел Чиков. Всего, по его словам, были предложены три кандидатуры. Однако в комитете сказали, что у них есть претензии к процедуре принятия решение, поскольку они не получили ответов на ряд вопросов. Комитет не пишет, какие именно вопросы его интересовали, но состав конкурсной комиссии и процедуры назначения ее членов остаются неизвестными.
2021-06-17T20:07:40+03:00
2021-06-17T20:07:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:07, 17 июня 2021
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