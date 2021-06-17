Комитет ПАСЕ не одобрил ни одного кандидата на пост судьи ЕСПЧ от России, пишет в своем телеграм-канале глава международной правовой группы «Агора» Павел Чиков. Всего, по его словам, были предложены три кандидатуры. Однако в комитете сказали, что у них есть претензии к процедуре принятия решение, поскольку они не получили ответов на ряд вопросов. Комитет не пишет, какие именно вопросы его интересовали, но состав конкурсной комиссии и процедуры назначения ее членов остаются неизвестными.