В Санкт-Петербурге госпитализировали ученого, который обвиняется в государственной измене

79-летний Валерий Митько находился под домашним арестом. По словам его адвоката, у обвиняемого заболевание сердца. У него диагностировали микроинфаркт, а также обострение гипертонии, передает агентство ТАСС. Следствие считает, что Митько передал представителям спецслужб Китая секретные материалы, когда ездил в КНР. Сам он вины не признает.