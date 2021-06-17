В Санкт-Петербурге госпитализировали ученого, который обвиняется в государственной измене

79-летний Валерий Митько находился под домашним арестом. По словам его адвоката, у обвиняемого заболевание сердца. У него диагностировали микроинфаркт, а также обострение гипертонии, передает агентство ТАСС. Следствие считает, что Митько передал представителям спецслужб Китая секретные материалы, когда ездил в КНР. Сам он вины не признает.
2021-06-17T20:07:17+03:00
2021-06-17T20:07:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:07, 17 июня 2021
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