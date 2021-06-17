Система Роспотребнадзора переходит в круглосуточный режим работы из-за роста заболеваемости коронавирусом

Глава ведомства Анна Попова сказала, что ситуация в целом по стране напряженная. Нынешний рост заболеваемости она связывает с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Также в Роспотребнадзоре поддерживают обязательную вакцинацию определенных категорий и групп граждан, так как это, по словам Поповой, может остановить скачок числа заражений.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко со своей стороны заговорил о важности вакцины от коронавируса для создания общего иммунитета.

Мурашко отметил, что в регионах наибольший прирост заболевших приходится на граждан 30-40 лет.

