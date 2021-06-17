Футбольная сборная Дании ведет в матче с командой Бельгии

Счет в матче, который проходит в Копенгагене – 1:0. Мяч уже на 2 минуте забил нападающий хозяев Юсуф Поульсен. Тем временем сегодня стало известно, что Лидеру сборной Дании по футболу Кристиану Эриксену, у которого пять дней назад прямо на поле, в матче чемпионата Европы, остановилось сердце, вживят миниатюрное устройство, которое будет поддерживать нормальную работу сердца. Об этом сообщил в четверг врач датской сборной.
2021-06-17T19:34:49+03:00
2021-06-17T19:34:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 17 июня 2021
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