Полиция приходила в элитную школу при МГУ после сообщений, что ученики обвинили бывшего учителя в домогательствах

Полиция приходила в элитную школу при МГУ после сообщений, что несколько учеников обвинили бывшего учителя в домогательствах. Как рассказали в руководстве учебно-научного центра имени Колмогорова интернет-изданию «Проект», сотрудники МВД спрашивали о самом учителе, про которого говорили выпускники. Одновременно руководство МГУ, как утверждает издание, сообщило администрации заведения, что у самого преподавателя есть возможность подать иск о защите чести, иначе он будет уволен.

Ранее десятки бывших учеников школы-интерната рассказали «Проекту» о домогательствах учителя физики Сергея Сергеева. В руководстве школы ответили интернет-изданию «Открытые медиа», что Сергеев сейчас не работает с детьми. Сам преподаватель от комментариев отказался.