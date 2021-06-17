Роспотребнадзор поддержал обязательную вакцинацию отдельных категорий и групп населения

По словам главы ведомства Анны Поповой, эта мера позволяет сократить количество заболевавших коронавирусом, ее необходимо использовать. В то же время главный санитарный врач России напомнила, что решение о применении такой меры является полномочиями руководителей Роспотребнадзора на местах. По закону, ее можно ввести в ситуации, которая угрожают здоровью большого количества людей.