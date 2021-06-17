Сборная Украины одержала первую победу на Чемпионате Европы по футболу, переиграв команду Северной Македонии

Украинцы уже в первом матче с Нидерландами показали себя командой, желающей атаковать и умеющей это делать. Имея таких мастеров, как Ярмоленко, Яремчук, Зинченко и Малиновский они забили голландцам два мяча за весь матч, чтобы повторить этот результат с Северной Македонией хватило и половины игрового времени, причем забивали все те же. Ярмоленко замкнул дальнюю штангу после подачи углового, а Яремчук, выйдя один на один элегантно катнул мяч в ближний угол. Впрочем, Украина не только забивает, но и пропускает. В начале второго тайма в ворота Бущана был назначен пенальти. Голкипер отбил мяч, но Алиоски дослал его в сетку. Македония вернулась в игру, однако в этом матче был и еще один пенальти, только в другие ворота. Малиновский его забить не смог, оставив македонцам шансы. Они выпустили троих нападающих, пытались забить, но не смогли 2-1 в пользу сборной Украины.

В данный момент идет матч между командами Дании и Бельгии, счет 1:0 в пользу датчан.