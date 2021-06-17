Следователи в Санкт-Петербурге задержали оппозиционного депутата городского парламента Максима Резника

По словам помощников политика, он стал подозреваемым по делу о наркотиках, найденных у его родственника. Несколько часов назад его доставили на допрос.

Доставить парламентария следователям предстояло из Приозерского района Ленинградской области в центр Петербурга. На это оперативники потратили более шести часов. Одна из причин — парламентария перед СК отвезли в квартиру его матери, там также проходил обыск. Что именно искали сотрудники органов и в каком статусе находится петербургский депутат не уточняется. Ранее авторы портала Фонтанка.ру со ссылкой на собственные источники в Следственном комитете отмечали, что Резника переводят в статус подозреваемого по делу о наркотиках. Их нашли у родственника жены парламентария. Она сегодня была одна дома, и когда пришли оперативники она растерялась и даже не вызвала адвоката. Однако отметила, что сотрудники СК вели себя прилично и уважительно. После обыска они забрали кухонные весы и ключи от банковских ячеек.

Напомню, что силовики пришли к родственнику жены депутата в марте этого года. Сам парламентарий находился на лестничной площадке и уже собирался уходить. Сотрудники органов попросили его зайти в квартиру и спустя некоторое время отпустили его, оставив его в статусе свидетеля. В самом помещении нашли растительные наркотические вещества. Также, в банке из под жевательной резинки оперативники нашли другой наркотик. Максим Резник несколько раз ходил в Следственный комитет на опросы. Каких-либо обвинений в его адрес не выдвигали.

Сам Максим Резник ранее связывал уголовное дело против родственника со своим решением участвовать в сентябрьских выборах в Заксобрание Петербурга.