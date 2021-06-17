Прокуратура Франции просит приговорить бывшего президента республики Николя Саркози к 6 месяцам тюрьмы

Его обвиняют в нарушениях при финансировании президентской кампании 9 лет назад. Как передает местный телеканал BFMTV, также обвинение потребовало для Саркози штрафа в 3 750 евро. Во вторник на заседании суда сам Саркози сказал, что он невиновен. Это не первый суд во Франции над бывшим президентом. Весной Саркози признали виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Его приговорили к трем годам тюрьмы, два из которых назначены условно.
2021-06-17T18:31:34+03:00
2021-06-17T18:31:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 17 июня 2021
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