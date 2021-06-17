Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается, говорит мэр Сергей Собянин

Для столичного руководства происходящее является неожиданностью, признал он. Собянин пояснил, что по данным мэрии более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Ожидалось снижение заболеваемости.

По предварительным данным, количество заболевших будет более 9 тысяч, отметил Собянин.