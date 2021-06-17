Столичные и подмосковные университеты могут начать принимать на очные занятия только вакцинированных студентов

Этого не исключили в Совете ректоров вузов. Организация выпустила рекомендации, согласно которым непривившихся студентов могут отправить на удаленное обучение.

Новый учебный год в смешанном формате – такое предложение выдвинул Совет ректоров. Там полагают, что в качестве условия допуска студентов к занятиям в привычном формате следует установить либо сертификат вакцинации, либо справки о наличии антител к коронавирусу или о противопоказаниях к прививке. Такие меры в организации объяснили тем, что право на образование не должно нарушать права на защиту здоровья. Среди других предложений – проведение информационной кампании, а также вакцинация не менее 60% сотрудников университетов.

Позднее, впрочем, на фоне возникшего резонанса в Совете ректоров пояснили, что пока окончательное решение не принято, а предложения будут доработаны в ближайшую неделю. Тем не менее, в Высшей школе экономики, одном из крупнейших вузов России, уже сообщили, что готовы ввести раздельное обучение для привившихся и невакцинированных студентов. PR-директор университета Андрей Лавров в интервью «Эху» выразил мнение, что эта мера не является принуждением.

В МГУ четкого ответа по формату обучения с 1 сентября пока не дали – ректор вуза Виктор Садовничий, как передает агентство ТАСС, сообщил, что решение будет зависеть от общего уровня вакцинации. В то же время он подчеркнул, что гарантию очного обучения в аудиториях даст только прививка.

Между тем в Российском профсоюзе студентов такое разделение считают некорректным. По мнению главы организации Юрия Наконечного, среди учащихся нужно налаживать разъяснительную работу.

Позиция других вузов относительно вакцинации как условия допуска к очным занятиям пока неизвестна.

Несколько минут назад министерство науки и высшего образования сообщило, что вузы смогут сами принимать решения о том, допускать ли непривитых к очным занятиям.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поддерживает идею о переводе на дистанционную форму обучения студентов, у которых нет антител к коронавирусу. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

Песков также назвал правильным решение об обязательной вакцинации для отдельных групп граждан в ряде регионов России.

Накануне власти столицы и Подмосковья обязали работодателей в сфере услуг обеспечить вакцинацию 60% сотрудников. Решение об обязательной вакцинации для чиновников и индивидуальных предпринимателей приняли также в Кемеровской области. Сегодня о таких же мерах объявил и Сахалин.