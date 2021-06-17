Депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника задержали по делу о наркотиках в отношении его родственника

Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника задержали по делу о наркотиках в отношении его родственника. Как сообщают помощники парламентария, сейчас он находится в статусе подозреваемого. Следственные действия должны будут пройти завтра, сейчас Резника везут в изолятор временного содержания. Сегодня днем у него и его родных прошли обыски. Сам Резник ранее говорил, что связывает расследование в отношении родственника с его политической деятельностью.