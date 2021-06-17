Врачи «скорой помощи» во Владимирской области привезли тяжелобольного мужчину с коронавирусом к зданию правительства

Врачи «скорой помощи» во Владимирской области привезли тяжелобольного мужчину с коронавирусом на площадь к зданию правительства региона. Медики утверждают, что в больницах не хватает мест для пациентов. О тяжелой ситуации рассказала фельдшер Анна Митюкова.

Лишь после того, как «скорая помощь» припарковалась у областной администрации, главный врач взял трубку телефона и нашел место в больнице в Муроме. Это один из самых удаленных населенных пунктов Владимирской области.

При этом власти говорят, что обстановка стабильная, и для пациентов с COVID-19 в медицинских учреждениях области развернуто почти 2 тысячи коек.