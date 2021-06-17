Госдума 7-го созыва провела сегодня последнее пленарное заседание

По оценке спикера Вячеслава Володина, за 5 лет качество принятых законов повысилось. В своем нынешнем составе депутаты приняли более 2,5 тысяч документов.

Руководители думских фракций довольны своей работой. В частности, об этом говорил глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

Напомним, Госдума только за последний год одобрила законы, связанные с поправками в Конституцию – в частности, разрешила Владимиру Путину вновь участвовать в президентских выборах. Также были приняты законы, которые осложняют работу средствам массовой информации и неправительственным организациям. Только сегодня Госдума одобрила в окончательном чтении законопроект, который обязывает крупные IT-компании создавать свои представительства в России.

Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов в эфире «Эха» отметил, что нынешний состав думы не оставляет для истории ничего стоящего.

Мартынов добавил, что весь состав будущей думы, скорее всего, будет состоять из людей, которые будут одобрены властью.

В ближайшие дни Владимир Путин должен подписать указ о дате выборов в Госдуму 8-го созыва.