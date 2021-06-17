Миронов опроверг сообщение о том, что власти Москвы разрешили отстранять без зарплаты невакцинированных работников

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» опроверг информацию о том, что якобы он сказал, что власти Москвы разрешили отстранять без зарплаты невакцинированных работников.

«Нет, это неправильно поняли. Брали комментарий, как всегда, а потом все перепутали между собой и эта информация вышла. Нет, это не так», — сказал он.

«Здесь власти Москвы не могут одобрить или не одобрить что-то подобное, они в принципе к этому не имеют юридического отношения. Я прокомментировал, что на основании требований санитарного врача о эпидемиологической ситуации работодатель может отстранять сотрудников без сохранения зарплаты. Если работодатель оставляет сотрудника на предприятии, то это штрафы до миллиона рублей, либо закрытие ресторана на 90 дней. Предпринимателю в принципе не осталось никаких других вариантов, в том числе, согласно этому нормативному акту он имеет право на отстранение. Именно это я и прокомментировал. А почему-то решили, что это власти Москвы», — отметил он.