Владимир Путин надеется, что Джо Байдену «дадут спокойно работать»

По словам российского президента, Москва готова к диалогу с Вашингтоном настолько, насколько будет готова американская сторона. Путин также поделился своими впечатлениями от стиля работы Байдена. По его словам, американский президент «в материале по каждому вопросу».

Путин добавил, что обстановка накануне в Женеве была дружелюбной, и они с Байденом смогли понять друг друга по ключевым вопросам.

Западные СМИ по-разному оценивают вчерашнюю встречу лидеров России и США, пытаясь по некоторым внешним признакам и поведению собеседников понять, какая из сторон извлекла для себя из встречи наибольшую выгоду.

Издание Ди вельт обращает внимание на невербальный язык Байдена и Путина, приходя к выводу, что первый саммит президентов начался «холодно и безучастно». При этом, считает автор статьи, российский президент выглядел несколько нервозно. Во время официального рукопожатия, Путин протянул руку гораздо дальше, чем президент США; далее «он инициировал неформальную беседу, но сначала играл пальцами и двигал туда-сюда ногами» (перевод сайтов Иносми и Инопресса). В целом, замечает автор Ди Вельт, российский президент выглядел далеко не таким же расслабленным, как например, во время своей первой встречи с Трампом на саммите Большой двадцатки в 2018 году. Очевидное, по его мнению, желание Путина продемонстрировать статус России как крупной мировой державы обозреватель издания объясняет предстоящим визитом к Си Цзиньпину: в Китае он не хочет выглядеть слабым”. Журналист газеты Нью-Йорк пост считает, что саммит лишь «заставил США выглядеть слабее. Байден, судя по всему, никак не отреагировал на проводившиеся накануне беспрецедентные по масштабу российские военные учения у гавайского побережья. При этом он охарактеризовал тональность встречи как “ позитивную», а Путин заявил, что в их разговоре “ не было никакой враждебности”.

Уолл-стрит джорнал с сомнением оценивает перспективу значительного улучшения двусторонних отношений «без принесения в жертву американских ценностей», напоминая, что со времен Джорджа Буша эти надежды так и не материализовались; в 2008-м Москва вторглась в Грузию, в 2014 — на Украину, дестабилизировала, с точки зрения Запада, положение в Сирии и усилило кибервмешательство в политические процессы, происходящие за рубежами России. Швейцарская Нойе Зурхер Цайтунг, печатное издание хозяйки саммита, считает, что повысив свой политический рейтинг, Байден и Путин по-прежнему относятся друг к другу с большим недоверием, а их непродолжительный диалог лишь «подтвердил низкие ожидания от встречи».

Обозреватель японской телекомпании Эн-Эйч-Кей, напротив, считает, что «на Женевском саммите стороны договорились продолжить диалог. И это главное».