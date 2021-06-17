Z Архив новостей новости
5 2 6 81
Эксклюзив Эха 18:11, 17 июня 2021

В МЧС прогнозируют, что вода с затопленных территорий Крыма уйдет к ночи

Ранее на востоке Крыма ввели режим ЧС из-за затопления нескольких сел и городов, где за ночь выпало две месячные нормы осадков.

40 тысяч человек на востоке Крыма из-за ливней остались без света. Около 20 тысяч — без питьевой воды – затоплены насосные станции. Повреждены и базовые станции мобильной связи. В воде оказались около 300 домов, их жителей эвакуировали. В Феодосии повалены деревья, они падали на летние площадки, автомобили, перекрывали дороги, повредили газопровод. повреждены крыши некоторых домов. Сильнее всего пострадала Керчь – затоплены оказались более 200 домов. Центр города обесточен, без электричества оказалась больница. Но местные власти отчитываются – ситуация под контролем. Из-за выхода из строя станции обеззараживания воду очищают вручную. Местные жители выкладывают видеозаписи, на которых видно, как люди передвигаются по затопленному городу в лодках или пешком – по пояс в воде, как поток несет по проезжей части пятиметровые металлические трубы. На некоторых улицах города вода доходит до крыш автомобилей.

Привлекло к себе внимание и еще одно видео – с Сергеем Аксеновым, прибывшим в затопленный город. На нем видно, как за лодкой, в которой находится глава Крыма, синхронно плывут три человека. Сам Аксенов сказал, что это сотрудники МЧС в гидрокостюмах, они якобы сопровождают все лодки. В Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма утверждают, что это делается для исключения каких-либо происшествий. Также сопровождали и жителей, которых эвакуировали из подтопленных домов. Советник главы республики Олег Крючков при этом рассказал, что люди на видео – республиканские спасатели. В городе не хватает лодок, поэтому они вплавь добирались до больницы и случайно попали в кадр. Однако у пресс-службы МЧС другая версия событий – там заявили, что люди на видео — это не сотрудники ведомства, а гражданские лица, которые «надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова».
Глава республики прибыл в Керчь, чтобы осмотреть затопленные территории. Он назвал приоритетом властей спасение всех пострадавших.

В Керчи уже организованы пункты временного размещения пострадавших. Им обещают оказать финансовую помощь. По данным властей, жертв в результате наводнения нет.

Будет создана комиссия по ликвидации последствий ЧС, она приступит к работе, как только сойдет вода.

В Анапе из-за сильного дождя размыло часть центрального пляжа. С ночи аварийные бригады откачивают воду и распиливают упавшие деревья. В Таганроге затоплены несколько улиц. Местная жительница Екатерина Серяк утверждает, что передвигаться на автомобилях по городу практически невозможно.

В Ростове-на-Дону зафиксировано около 200 происшествий. Последствия сильного ливня — главная тема сюжетов местных телеканалов, в частности, «Дон 24».

Жители многих российских городов жалуются на то, что ливневые канализации не справляются с сильными осадками.  

Точных данных о количестве туристов на Черноморском побережье нет, — сказала «Эху» исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова. Она сомневается, что люди станут отменять свои поездки из-за чрезвычайной ситуации на юге России.
«Все нормально, что в первый раз дождь идет, люди нормально реагируют. Те, кто в отеле, просто отдыхают. У нас нет аннуляций по поводу этих событий. Конечно, обидно, когда приезжают туристы на море, в это время случаются ливневые дожди, но это не повод, чтобы аннулировать тур или бежать с курорта. В отеле или пансионатах, особенно в санаториях, всегда есть чем заняться. И люди понимают, что эти дожди — это временное явление, польет и перестанет», — сказала она.
Осипова отметила, что более конкретно о количестве туристов на юге России можно будет говорить лишь в конце сезона.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

фото: скриншот видео Отец задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги призвал Александра Лукашенко помиловать его дочь Андрей Сапега сказал, что его дочь оказалась не в том месте и не с тем человеком…

5 35 6 5515
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Фрагмент интервью американскому телеканалу NBC…

5 141 6 22968 12.06
8читать ;смотреть
Новости

фото: скриншот видео Сопровождающим главу Крыма людям пришлось плыть кролем, когда он на лодке осматривал затопленную Керчь В МЧС опровергли слова советника о том, что это были сотрудники ведомства…

5 34 6 6691
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от COVID-19. Защитить здоровье и … выиграть автомобиль Мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет…

5 32 6 6662 13.06
Блоги

+ На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову Он сделал несколько выстрелов холостыми…

5 76 6 16412 11.06
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Байден ничего от Путина не ждет. Не ждёт и Европа Байден неосторожно назвал Путина убийцей и решил это как-то сгладить на дипломатическом уровне, чтобы эскалация не приобрела неконтролируемый характер. Все, точка!..

5 35 6 8099 14:20
Блоги

+ Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко «Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком…»

5 41 6 9686 09:42
8читать ;смотреть
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

Бедный, бедный Сталин Диктатор не понес никакого наказания. За его недальновидность расплачивались все народы Советского Союза. Ценой колоссальных страданий и миллионов погибших они остановили врага, разгромили его и спасли свою страну…

5 79 6 18819 15.06
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Кому они нужны, эти санкции? После плана Маршала они нуждалась в американских деньгах. А сейчас американцы нуждаются в русских умах в Силиконовой долине…

5 37 6 8989 16.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Оруэлл отдыхает Когда слушаю все эти евростенания о тоталитарных режимах, хакерах, которые жить не дают цивилизованным, то хочется спросить: вы серьезно?..

5 172 6 48421 10.06
Блоги

Любовь Соболь политик

Почему меня не пускают на выборы в Госдуму, и чем мы можем ответить Я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму…

5 129 6 32790 14.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ваше счастье… По белорусскому ТВ показали бежавшего из Белоруссии и похищенного затем белорусскими силовиками Романа Протасевича, — и он рассказал о своей симпатии к Лукашенко…

5 351 6 91734 15.06
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Отбросьте «выученную беспомощность»! Выборов — даже таких, какие они сейчас, — власть реально боится. И именно потому старается создать у граждан ощущение «выученной беспомощности», убеждая их, что все предрешено. Но предрешено — не все…

5 37 6 9784 16.06
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Кому мешают коммунисты К сожалению, хорошее быстро забывается. И в бурные годы политических и экономических преобразований всем было как-то не до размышлений и анализа. Поэтому очень быстро забыли о миллионах честных и преданных коммунистов…

5 37 6 10809 14.06
#СлухайЭхо

Сергей Марков ведущий: Сергей Марков политолог, директор Института политических исследований

3472262
Сергей Марков отвечает на ваши вопросы

5 18 6 5247 11.06
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов публицист, писатель

Народ готов умирать от бациллы, от бактерии, от вируса и уменьшаться, ломать свою экономику и превращать свою страну в пустыню, потому что он не верит власти. А это значит, что это неверие является причиной государственного распада…

5 29 6 8806 15.06
#слушать 37:20 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Znak.com: В нескольких российских регионах силовики начали вести самостоятельную политическую игру За последний месяц сотрудники МВД, СК или ФСБ провели обыски или возбудили дела против высокопоставленных чиновников на Урале, в Свердловской и Челябинской областях…

5 15 6 40612
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Теперь уже начинают лезть в голову вопросы, которые совсем, может быть, нерелевантны, совсем из области заговора. Их раньше не было, теперь они есть. А Бадри Патаркацишвили, а Антон Носик?..

5 36 6 72434 12.06
#слушать 50:16 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 43 6 13117 16.06
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Заявление редакции «Эха Москвы» Лишение телеканала «Дождь» аккредитации при Президенте РФ вызывает недоумение и возмущение…

5 239 6 123724 14.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Россия на удивление быстро и легко свыкается с беспределом, беззакониями и репрессиями. Что называется, мастерство не пропьешь…

5 52 6 86595 14.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9152501
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4939491

Сегодня в эфире