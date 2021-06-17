В МЧС прогнозируют, что вода с затопленных территорий Крыма уйдет к ночи

Ранее на востоке Крыма ввели режим ЧС из-за затопления нескольких сел и городов, где за ночь выпало две месячные нормы осадков.

40 тысяч человек на востоке Крыма из-за ливней остались без света. Около 20 тысяч — без питьевой воды – затоплены насосные станции. Повреждены и базовые станции мобильной связи. В воде оказались около 300 домов, их жителей эвакуировали. В Феодосии повалены деревья, они падали на летние площадки, автомобили, перекрывали дороги, повредили газопровод. повреждены крыши некоторых домов. Сильнее всего пострадала Керчь – затоплены оказались более 200 домов. Центр города обесточен, без электричества оказалась больница. Но местные власти отчитываются – ситуация под контролем. Из-за выхода из строя станции обеззараживания воду очищают вручную. Местные жители выкладывают видеозаписи, на которых видно, как люди передвигаются по затопленному городу в лодках или пешком – по пояс в воде, как поток несет по проезжей части пятиметровые металлические трубы. На некоторых улицах города вода доходит до крыш автомобилей.

Привлекло к себе внимание и еще одно видео – с Сергеем Аксеновым, прибывшим в затопленный город. На нем видно, как за лодкой, в которой находится глава Крыма, синхронно плывут три человека. Сам Аксенов сказал, что это сотрудники МЧС в гидрокостюмах, они якобы сопровождают все лодки. В Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма утверждают, что это делается для исключения каких-либо происшествий. Также сопровождали и жителей, которых эвакуировали из подтопленных домов. Советник главы республики Олег Крючков при этом рассказал, что люди на видео – республиканские спасатели. В городе не хватает лодок, поэтому они вплавь добирались до больницы и случайно попали в кадр. Однако у пресс-службы МЧС другая версия событий – там заявили, что люди на видео — это не сотрудники ведомства, а гражданские лица, которые «надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова».

Глава республики прибыл в Керчь, чтобы осмотреть затопленные территории. Он назвал приоритетом властей спасение всех пострадавших.

В Керчи уже организованы пункты временного размещения пострадавших. Им обещают оказать финансовую помощь. По данным властей, жертв в результате наводнения нет.

Будет создана комиссия по ликвидации последствий ЧС, она приступит к работе, как только сойдет вода.

В Анапе из-за сильного дождя размыло часть центрального пляжа. С ночи аварийные бригады откачивают воду и распиливают упавшие деревья. В Таганроге затоплены несколько улиц. Местная жительница Екатерина Серяк утверждает, что передвигаться на автомобилях по городу практически невозможно.

В Ростове-на-Дону зафиксировано около 200 происшествий. Последствия сильного ливня — главная тема сюжетов местных телеканалов, в частности, «Дон 24».

Жители многих российских городов жалуются на то, что ливневые канализации не справляются с сильными осадками.

Точных данных о количестве туристов на Черноморском побережье нет, — сказала «Эху» исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова. Она сомневается, что люди станут отменять свои поездки из-за чрезвычайной ситуации на юге России.

«Все нормально, что в первый раз дождь идет, люди нормально реагируют. Те, кто в отеле, просто отдыхают. У нас нет аннуляций по поводу этих событий. Конечно, обидно, когда приезжают туристы на море, в это время случаются ливневые дожди, но это не повод, чтобы аннулировать тур или бежать с курорта. В отеле или пансионатах, особенно в санаториях, всегда есть чем заняться. И люди понимают, что эти дожди — это временное явление, польет и перестанет», — сказала она.

Осипова отметила, что более конкретно о количестве туристов на юге России можно будет говорить лишь в конце сезона.