Алексей Навальный обвинил во лжи Владимира Путина из-за слов президента об оппозиционере и его соратниках

В социальных сетях, которые сейчас ведут от имени Навального его представители, появилось соответствующее замечание политика. Накануне после встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве Путин сказал, что Навальный сознательно пошел на обострение ситуации и знал о том, что его могут задержать после возвращения в Москву. Он также обвинил соратников оппозиционера в том, что они занимались в том числе изготовлением инструкций как готовить бутылки с зажигательной смесью. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал сегодня, что глава государства обладает верной информацией о деятельности структур, созданных оппозиционером.