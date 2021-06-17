Бригада скорой помощи во Владимире привезла пациента с коронавирусом к зданию областной администрации из-за нехватки мест в больницах. Она добилась, чтобы для заболевшего нашли койку, только после того, как 20 минут машина простояла с включенными мигалками. Везти пациента пришлось в Муром, в 130 км от Владимира, пишет интернет-издание «7х7». Подобный инцидент из-за нехватки мест в больницах произошел минувшей осенью в Омске. Департамент здравоохранения Владимирской области между тем сегодня объявил, что в регионе открыли дополнительные койки для больных с коронавирусом.