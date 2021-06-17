Власти Москвы разрешили отстранять от работы без выплаты зарплаты непривившихся сотрудников, передает агентство ТАСС

Кроме того, представители ресторанного бизнеса сказали, что предложили мэрии создать в заведениях общепита зоны для вакцинированных от коронавируса. Как пишет журнал Forbes, пускать в эти зоны будут по паспортам и цифровым кодам. Попавшим в них гостям можно будет не соблюдать ограничения. Список ресторанов, которые будут участвовать в эксперименте, пока составляется. Накануне в Москве и Подмосковье обязали предприятия торговли, услуг и других сфер, связанных с обслуживанием людей, вакцинировать как минимум 60% работников. Вслед за этим об обязательной вакцинации также объявили власти Кемеровской области и Сахалина.