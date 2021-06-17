Власти Москвы разрешили отстранять от работы без выплаты зарплаты непривившихся сотрудников, передает агентство ТАСС

Кроме того, представители ресторанного бизнеса сказали, что предложили мэрии создать в заведениях общепита зоны для вакцинированных от коронавируса. Как пишет журнал Forbes, пускать в эти зоны будут по паспортам и цифровым кодам. Попавшим в них гостям можно будет не соблюдать ограничения. Список ресторанов, которые будут участвовать в эксперименте, пока составляется. Накануне в Москве и Подмосковье обязали предприятия торговли, услуг и других сфер, связанных с обслуживанием людей, вакцинировать как минимум 60% работников. Вслед за этим об обязательной вакцинации также объявили власти Кемеровской области и Сахалина.
2021-06-17T17:34:42+03:00
2021-06-17T17:34:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 17 июня 2021
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