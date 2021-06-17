Прокуратура Франции потребовала 6 месяцев тюрьмы для Николя Саркози

Прокуратура просит приговорить бывшего президента Франции Николя Саркози к шести месяцам тюрьмы по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2012 году, сообщает телеканал BFMTV.

На заседании суда Саркози заявил о своей невиновности, опровергая превышение расходов во время этой кампании.