Роскомнадзор начал ограничивать доступ к ресурсам, которые помогают обходить блокировку в интернете

В ведомстве сказали, что с сегодняшнего дня такие меры ввели в отношении двух сервисов, VyprVPN и Opera VPN. В то же время чиновники заверяют, что ограничения не коснутся российских компаний, которые используют эти технологии в своей работе. В ведомстве подчеркнули, что оба сервиса отнесены к угрозам в соответствии с постановлением правительства.