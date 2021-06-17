Роскомнадзор начал ограничивать доступ к ресурсам, которые помогают обходить блокировку в интернете

В ведомстве сказали, что с сегодняшнего дня такие меры ввели в отношении двух сервисов, VyprVPN и Opera VPN. В то же время чиновники заверяют, что ограничения не коснутся российских компаний, которые используют эти технологии в своей работе. В ведомстве подчеркнули, что оба сервиса отнесены к угрозам в соответствии с постановлением правительства.
2021-06-17T17:07:02+03:00
2021-06-17T17:07:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:07, 17 июня 2021
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