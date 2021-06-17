Владимир Путин сегодня высоко оценил некоторые качества своего американского коллеги Джо Байдена.

«Тот образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью», — сказал Путин.

Путин подчеркнул, что Байден прилетел из-за океана и находился в длительной поездке по Европе, а это смена часовых поясов. При этом Байден «выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть больше, часов. Он полностью в материале».

«Может быть, время от времени заглядывал в свои записи — мы все так делаем. Но тот образ, который рисуют, он, может быть, даже расхолаживает, но расхолаживаться здесь нечего, Байден — профессионал, нужно внимательно очень с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас», — заявил Путин.

По словам Путина, на саммите в Женеве обстановка было дружелюбной.