Власти Москвы, по данным источников издания Forbes, обсуждают введение ограничений на передвижение по городу

В столичной администрации это отрицают.

Соблюдать режим изоляции могут обязать непривитых жителей столицы, рассказал Forbes источник, близкий к мэрии. Пока решение не принято, и зависеть оно будет от темпов прироста заболевших и вакцинации. Кроме того, по данным собеседника издания, если бизнес не будет выполнять рекомендации властей, а прививочная кампания не ускорится, предпринимателям и отдельным слоям населения грозят, цитата, «карательные меры». Еще один источник журнала также рассказал, что ограничения, пока неизвестно какие именно, ждут именно тех, кто до сих пор не привился. При этом источник в федеральном правительстве отмечает, что вариант с введением карантина рассматривается, но кого именно коснутся ограничения, он не знает. В столичной мэрии назвали это «бредом». Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сказал радиостанции «Говорит Москва», что ничего о введении режима изоляции не слышал.

Между тем, пишет Forbes, столичные заведения начнут создавать свободные от коронавируса зоны, куда будут пускать только привитых посетителей по специальному QR-коду. Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов рассказал агентству ТАСС, что пока это планируется ввести в рамках эксперимента.

Ранее московские власти, комментируя резкий рост заболеваемости в городе, подчеркивали, что ограничения на передвижения вновь вводить не будут. Пока до конца этой недели действует режим нерабочих дней и требование о переводе трети сотрудников на удаленку.