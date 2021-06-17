Глава Крыма и МЧС разошлись во мнении, кто плыл за лодкой с Сергеем Аксеновым

Региональный руководитель посетил сегодня пострадавший от наводнения город. Аксенов сказал, что за лодкой следовали сотрудники МЧС, передает агентство Крыминформ. Они следуют за всеми лодками. В то же время в региональном управлении министерства сказали газете РБК, что пловцы были гражданскими людьми, которые приняли для себя в этой критической ситуации не совсем понятное решение. В Керчи в ночь на четверг выпало две месячных нормы осадков. В городе затопило улицы и дома. Есть перебои с электричеством, жителей просили не пить воду из-под крана.