В МВД отрицают беспорядки у Единого миграционного центра в подмосковной деревне Путилково

В то же время в столичном главке полиции подтверждают, что получили сообщение местной жительницы о потасовке и выстрелах. Однако отправленный туда наряд эту информацию не подтвердил, передает агентство ТАСС. По мнению руководства управления, за выстрели и потасовку могли принять ремонтные работы в районе. В конце мая на Путилковском шоссе в Подмосковье образовалась большая очередь из мигрантов, которые хотели успеть до 15 июня продлить срок действия своих патентов на работу. На днях президент России продлил мораторий на выдворение иностранцев из страны.
2021-06-17T16:34:21+03:00
2021-06-17T16:34:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 17 июня 2021
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