В МВД отрицают беспорядки у Единого миграционного центра в подмосковной деревне Путилково

В то же время в столичном главке полиции подтверждают, что получили сообщение местной жительницы о потасовке и выстрелах. Однако отправленный туда наряд эту информацию не подтвердил, передает агентство ТАСС. По мнению руководства управления, за выстрели и потасовку могли принять ремонтные работы в районе. В конце мая на Путилковском шоссе в Подмосковье образовалась большая очередь из мигрантов, которые хотели успеть до 15 июня продлить срок действия своих патентов на работу. На днях президент России продлил мораторий на выдворение иностранцев из страны.