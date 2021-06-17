Останкинский суд Москвы приговорил к 4 годам лишения свободы гражданина США Джина Спектора

Судья Андрей Бахвалов признал его виновным в посредничестве при даче взятки бывшему помощнику зампреда правительства. Также подсудимому назначили штраф боле чем в 14 миллионов рублей. По версии следствия, которую приводит агентство РИА Новости, помощник Аркадия Дворковича получила взятку в виде оплаты отпуска на Пхукете и в Доминиканской республике. Общая сумма туров составила 4 миллиона рублей.
2021-06-17T16:33:01+03:00
2021-06-17T16:33:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 17 июня 2021
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