Останкинский суд Москвы приговорил к 4 годам лишения свободы гражданина США Джина Спектора

Судья Андрей Бахвалов признал его виновным в посредничестве при даче взятки бывшему помощнику зампреда правительства. Также подсудимому назначили штраф боле чем в 14 миллионов рублей. По версии следствия, которую приводит агентство РИА Новости, помощник Аркадия Дворковича получила взятку в виде оплаты отпуска на Пхукете и в Доминиканской республике. Общая сумма туров составила 4 миллиона рублей.