Российский посол Анатолий Антонов уже на следующей неделе может вернуться в Вашингтон

Еще весной Москва отозвала его для консультаций на фоне обострения отношений из-за высказываний президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Тогда же в МИДе России порекомендовали вернуться домой для консультаций американскому послу. Накануне российский президент после встречи с американским коллегой в Женеве объявил о том, что они приняли решение возвратить послов в дипмиссии. Как сказали сегодня в МИДе, на Смоленской площади исходят из того, что на следующей неделе Антонов приступит к исполнению обязанностей.