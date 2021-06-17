Власти Москвы, как пишет журнал Forbes, рассматривают вопрос об ужесточении ограничений

Новые правила могут ввести со следующей недели, решение будет приниматься исходя из статистики заболеваемости, рассказали источники издания в мэрии. По словам нескольких собеседников, они могут коснуться только тех горожан, кто до сих пор не сделал прививки от коронавируса. Какие именно ограничения планируются, пока не уточняют. В то же время телеканала «Дождь» передает, что в мэрии подобные планы отрицают. Эту неделю в столице объявили нерабочей, мэрия призвала работодателей перевести на удаленный формат работы треть сотрудников. Накануне в столице была введена обязательная вакцинация для ряда категорий горожан. Несколько дней суточный прирост заболевших в столице держится выше 6 тысяч.