Владимир Путин утверждает, что образ Джо Байдена, представленный в СМИ, не имеет ничего общего с действительным

По словам российского президента, его американский коллега «полностью в материале. С ним очень внимательно надо работать, чтобы ничего не пропустить». Путин назвал Байдена профессионалом.

Напомним, накануне Владимир Путин и Джо Байден проводили переговоры в Женеве.

Владимир Путин и Джозеф Байден не пришли ни к каким соглашениям в сфере борьбы с кибератаками, однако оба президента готовы к дальнейшему диалогу. Об этом сказал в эфире «Эха Москвы» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Владимир Путин акцентировал внимание своего американского коллеги на том, что большинство кибератак совершается с территории США, подчеркнул Песков.